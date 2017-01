ABC, die K A T Z E lief im S C H N E E....

Ich, die Lilli, doch nicht !!! Jetzt raus in die Kälte und Nässe...???Mir gefällt es in meinem Domizil zur Zeit sehr viel besser...Ein kuschliges und warmes Plätzchen zum Entspannen und Träumen finde ich in der Wohnung überall. Ich liebe außerdem auch die Abwechslung sehr, heute schlummere ich gern mal hier und morgen da...Aussichtsplattformen gibt es zudem allerhand, wo ich das Treiben meines Dienstpersonals hervorragend beäugen kann...Die Beiden habe ich recht gut im Griff und lasse mich natürlich auch gern jeden Tag von ihnen verwöhnen. Das kann ich doch als "Dame Nr.1" hier im Hause sicher auch erwarten...Ein paar Leckerlis weiß ich mir täglich mit meinem Augenaufschlag schon zu organisieren...Zum Glück sind die "Zwei" willig. Mein Frauchen und auch das Herrchen können meinem Charme einfach nicht widerstehen, das weiß ich wirklich ganz genau !!!Wie bitte, Mäuse ???Na die bringe ich, wenn es dann wieder wärmer wird, natürlich recht reichlich mit nach Hause und revanchiere mich so bei meinen Lieben...Ich weiß doch schließlich, was sich gehört...!!!Miau, miau....