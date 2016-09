Das Einhalten der Richtwerte für Fahrradreifen ist wichtig

"LUFTDRUCK-RICHTWERTE FÜR FAHRRADREIFENWussten Sie, dass der richtige Reifendruck 80% aller Reifenpannen verhindert?Der erforderliche Luftdruck in Fahrrad-Reifen richtet sich nach der Reifenart, der Bauart desFahrrades (vom Touren- bis zum Rennrad) und nach dem Körpergewicht der Fahrerin oder desFahrers. Die Luftdruck-Richtwerte können deshalb ca. 0,5 bar über- oder unterschritten werden.Der richtige Luftdruck in Fahrradreifen lässt sich kraftsparend und sicher per Stand- oder Fußpumpemit integiertem oder separatem Manometer korrigieren. Hand- oder Rahmenpumpen sind immer nurfür den Notfall unterwegs konzipiert.NormalräderReifengröße Luftdruck in barmm Zoll Vorderrad Hinterrad57-305 16 x 2,125 2,0 2,557-406 20 x 2,125 2,0 2,557-507 24 x 2,125 2,0 2,557-559 26 x 2,125 2,0 2,547-305 16 x 1,75 x 2 2,5 3,047-406 20 x 1,75 x 2 2,5 3,047-507 24 x 1,75 x 2 2,5 3,047-559 26 x 1,75 x 2 2,5 3,047-622 28 x 1,75 x 2 2,5 3,037-540 24 x 1 3/8 3,5 4,037-590 26 x 1 3/8 3,5 4,037-62228 x 1 3/8 x 1 5/828 x 1 5/8 x 1 3/8 NL3,5 4,032-59026 x 1 3/8 x 1 1/4 NL26 x 1 1/4 x 1 3/84,0 4,532-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 NL 4,0 4,5Rennsport-RäderReifengröße Luftdruck in barmm Zoll Vorderrad Hinterrad28-622 28 x 1 1/8 x 1 3/4 4,5 5,0RennräderReifengröße Luftdruck in barmm Vorderrad Hinterrad25-622 6,0 6,523-622 6,5 7,020-622 6,5 7,018-622 9,0 9,2Rennräder mit Schlauchreifen 680 mm DurchmesserSchlauchreifen- Körpergewicht Luftdruck in bargewicht (g) des Fahrers (kg) Vorderrad Hinterrad180 - 240 bis 60 5,0 6,0200 - 260 60 - 75 5,5 6,5220 - 300 75 - 80 6,0 7,0280 - 350 über 80 7,0 8,0" Aus: luftdruck. pdf



Diese Form von Luftdruck wird durch eine Luftpumpe nicht erreicht, sondern es wird eine Standluftpumpe dazu gebraucht. Wie oben bereits erwähnt sind Hand- oder Rahmenpumpen sind immer nur für den Notfall unterwegs konzipiert.

