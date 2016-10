Wer war Sisis Vater wirklich? - Buchpräsentation mit Bernhard Graf im Sisi-Schloss

Aichach : Sisi-Schloss Unterwittelsbach |

Nach wie vor ist Herzog Maximilian Joseph in Bayern (1808–1888) nur durch die »Sissi-Filme« Ernst Marischkas aus den 50er-Jahren bekannt. Der Braunschweiger Schauspieler Gustav Knuth (1901–1987) gab ihm sein Gesicht, seine Stimme und stellte ihn als warmherzigen Familienvater dar, der abseits von höfischen Verpflichtungen seinen Kindern ein unbeschwertes Landleben in Possenhofen ermöglichte.



Doch wer war Sisis Vater wirklich?



Bernhard Graf schildert im Bildband »Sisis Vater« in lebendiger Sprache und mit ungewöhnlichen Bildern das facettenreiche Leben des Wittelsbachers: seine von Familienproblemen geprägte Kindheit und Jugend in Bamberg und Banz, seine Münchner Ausbildung im berühmten Hollandeum, seine unglückliche Ehe und seine Seitensprünge, sein prunkvolles Palais als Heimat höfischer Repräsentation, literarischer Zirkel und artistischer Darbietungen, sein Fernweh nach fremden Ländern sowie seine Orientreise, seine Leidenschaft für die Jagd, Gasthausgeselligkeit und Musik, seine politische Haltung während der Revolution sowie seine Bedeutung als Kulturträger und Vater von zehn legitimen Kindern und zahlreicher europäischer Dynastien.





Informationen:

Donnerstag, 17. November 2016

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Sisi-Schloss Unterwittelsbach

Eintritt frei!