„LICHTbilder“ – fotografische Experimente von Joachim Feldmeier

Aichach : Rathaus |

„LICHTbilder – Abstrakte Fotografie und Fotografik“



Der Aichacher Fotokünstler Joachim Feldmeier erkundet mit den Arbeiten seiner aktuellen Ausstellung ein neues Terrain. Seine fotografischen Experimente, wie er sie selbst nennt, lassen die Welt der Gegenstände und der Wirklichkeit auf den ersten Blick hinter sich.

Wie ein Streifzug durch Strömungen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts scheinen die Bilder: Impressionen, Abstraktionen, Farbflächen, Verbeugungen vor dem abstrakten Expressionismus, dem Konstruktivismus oder der konkreten Kunst und vielem anderen entdeckt der Betrachter. Doch was wie ein postmodernes Spiel mit Zitaten und Verweisen erscheint, ist in Wirklichkeit ein ganz eigenständiger, origineller Blick durch den Sucher der Kamera auf die Welt und die Dinge in ihr. Er hebt das Verständnis vom Bild als Abbild auf, aber nur scheinbar.

Denn eigentlich sind auch die neuen Arbeiten Joachim Feldmeiers Dokumentationen der Realität. Wie anders die erscheinen kann, ist das Erstaunliche und Bewundernswerte an der Ästhetik dieser fotografischen Experimente.



Die Bilder sind zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen:

Mo - Fr: 8.00 - 12.30 Uhr

Mo, Di: 13.30 - 16.00 Uhr

Do: 13.30 - 18.00 Uhr



an allen Adventssonntagen: 14.00 - 20.00 Uhr