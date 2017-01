"ene, mene, muh!" - Sonderausstellung im Stadtmuseum

Aichach : Stadtmuseum |

Vom 18. Dezember bis 17. April 2017 zeigt das Stadtmuseum die Sonderausstellung „ene, mene, muh! Kinderspiel in schwerer Zeit“.



Die Sonderausstellung führt zurück in eine Zeit, in der gekaufte Spielwaren Luxus waren und sich die Kinder v.a. mit dem behalfen, was ihnen an Alltagsmaterialien zum Spielen geeignet schien. Umso wertvoller schienen den Kindern daher Spielzeug-Geschenke. Zu sehen sind in der Ausstellung deshalb auch die klassischen Gaben, die nur das Christkind bringen konnte: Puppen und Puppenküchen, Schaukelpferde und Ritterburgen.

Kuratoren der Ausstellung sind die Aichacher Architekten Hermann und Werner Plöckl. Thematisch knüpft die Ausstellung an die letzte Fotoausstellung „Kinder in der Nachkriegszeit“ an. Wie schon bei der letzten Ausstellung stellten dieses Mal private Leihgeber aus Aichach zusätzlich ihr eigenes, altes Spielzeug zur Verfügung.







Öffnungszeiten

18.12.2016 – 17.04.2017

jeweils donnerstags, sonn- und feiertags 14–17 Uhr

am Karfreitag, den 14.04.2017 nicht geöffnet.

Gruppen nach Voranmeldung auch zu anderen Zeiten.





Eintritt

Erwachsene 2,50 €

Ermäßigt 1,50 €

Familien 5,00 €