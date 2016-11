Besinnliches zum vierten Advent – das Altbairische Adventsingen

Aichach : Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt |

Wie jedes Jahr bietet die AICAHCHER KULTURSZENE auch in diesem Jahr wieder Besinnliches in der sonst so hektischen Vorweihnachtszeit an – das Altbairische Adventsingen am vierten Advent.



Am Sonntag, den 18.12.2016 findet um 15.30 Uhr das besinnliche Adventsingen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt.



Johannes Hitzelberger, bekannt als Moderator vom Bayerischen Rundfunk, führt durch den stimmungsvollen Nachmittag.



Folgende Musikgruppen gestalten das Altbairische Adventsingen:



Sprecher : Johannes Hitzelberger

Überzwerch Thierhaupten (Bläsergruppe)

Viktoria Kogler (Harfinistin aus Brixlegg Tirol)

Lechrainer Viergesang

Marbacher Deandl

Aichacher Sait´nmusi



Das Adventsingen ist eine Benefizveranstaltungen zu Gunsten der MS Stiftung Hannes und Lissy Meisinger. Spenden für die Stiftung werden erbeten. Der Eintritt ist frei.





Informationen:

Sonntag, den 18.12.2016, 15.30 Uhr

Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Danhauserplatz

Veranstalter: AICHACHER KULTURSZENE in Zusammenarbeit mit Annemarie Stöffel

Eintritt frei



Weitere Auskünfte: Info-Büro der Stadt Aichach, Tel: 08251 902-0.