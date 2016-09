Nico Müller gelingt beim Nachtlauf Hannover der große Coup

Die Adelheidsdorfer Lauf-AG ist bereits zum sechsten Mal mit von der Partie gewesen. Die City-Strecke in Hannover führte wieder entlang der reizvollen Sehenswürdigkeiten Hannovers: Markthalle, Neues Rathaus, Landtag, Altstadt, Ernst-August-Platz, Kröpcke und Opernplatz. Beim Lauf rauschen alle diese Sehenswürdigkeiten an einem vorbei. „Super Lauf“, freut sich Dominic Schanz. „So konnte man einmal die Gegenden, wo man sonst einen Einkaufsbummel unternimmt, einmal anders betrachten.“ Christina Heins ist ebenfalls voll des Lobes: „Das war ein super Lauf. Ich liebe dieses große Event: tolle Strecke, tolles Feeling, jubelnde Leute in den Bars/Kneipen/am Straßenrand, tolles Team – perfekt!“Reichhaltige vitaminreiche Kost, Snacks, Backwaren und Getränke standen nach dem Lauf für alle in Mengen bereit.