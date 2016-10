Adelheidsdorfer Lauf-AG läuft bei schönem Herbstwetter in Ricklingen

Am Vortag musste nach Veranstalterangaben noch kurzfristig der 5000- und 10.000-Meter-Lauf geändert werden. Der Grund lag darin, dass ein großer Baum im Bereich des Aegier-Bades auf die Strecke gefallen war. Da es sich um keinen „Notfall“ gehandelt habe, hätten die Organisatoren nichts anderes machen können, als die Strecke kurzfristig zu ändern. Pünktlich zum Start der Läufe standen am Ende aber die neuen Strecken und verlangten den Läufern alles ab ... vor allem viel Spass.Die Adelheidsdorfer Lauf-AG lief beim 5-Kilometer-Jedermannlauf mit. Unter 180 Startern gelangte hier Marion Suchy mit 25:29 Minuten auf den 63. Platz in der Gesamtwertung und den 9. Platz unter den Frauen. Das Team war zufrieden. Manuela Kiehne: „Alle waren begeistert von der schönen Strecke durch die Gartenkolonien, Wald und Wiesen bei super Sonnenschein.“