In meiner eigenen Wohnung – Kabarett mit Moses Wolff im Kultur-Stadl Wörleschwang

Zusmarshausen : Kultur-Stadl Wörleschwang |

Pünktlich zu seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum hat sich der Münchener Autor, Schauspieler und Kabarettist Moses Wolff entschlossen, sein erstes abendfüllendes Programm zu präsentieren (Premiere 21.10.2015 im Münchener Lustspielhaus). Es handelt in beinahe autobiographischer Weise von dem Versuch eines Drehbuchautors, ein Manuskript fertig zu stellen, was aber andauernd durch Umstände, Wahnsinnige und andere Ablenkungen verhindert wird. Moses Wolff spielt alle Figuren selbst, schafft Momente irrwitziger Situationskomik, offenbart dem Publikum ans Herz gehende philosophische Ausführungen und ist dabei stets heiter und gelassen. Und er ist nicht alleine. Ein mürrischer Gitarrenspieler beobachtet das Geschehen vom Bühnenrand und begleitet auf Zuruf Liedgut. Der Künstler empfiehlt: Bitte kommen Sie nackt! Lassen Sie sich überraschen!



Moses Wolff ist Kabarettist, Schauspieler, Musiker und Autor und steht seit über 25 Jahren auf der Bühne. Er wirkte in zahlreichen Theater-, Fernseh- und Kinoproduktionen mit und ist Erfinder und Darsteller der urbayerischen Bühnenfigur „Wildbachtoni“, der er bereits zwei Romane gewidmet hat. Der Münchener präsentiert verschiedene Live-Shows, u.a. ist er Gründer und Mitveranstalter der wöchentlich stattfindenden Münchner Lesebühne „Schwabinger Schaumschläger“. Er arbeitet als freier Mitarbeiter für die Süddeutsche Zeitung, das Magazin MUH sowie das endgültige Satiremagazin Titanic und hat Romane, Musicaltexte, Theaterstücke und Drehbücher verfasst. Sein gemeinsam mit Arnd Schimkat verfasstes Drehbuch „Highway to Hellas“ wurde 2014 mit Christoph Maria Herbst und Adam Bousdoukos in den Hauptrollen für Pantaleon verfilmt und kommt Mitte 2015 in die Kinos.



EIN ERFOLGREICHES JAHR 2015



Moses Wolff hat 2015 den Schwabinger Kunstpreis bekommen. Aus der Jurybegründung: »Moses Wolff führt als Mitbegründer und Mitglied der Lesebühne Schwabinger Schaumschläger Show bis heute nicht nur die große Tradition des literarischen Brettls in diesem Stadtteil fort, sondern ist zugleich auch noch ein Universal-(Klein-)Künstler im besten Sinne der einstigen Schwabinger Bohème.«



Moses Wolff arbeitet derzeit an zwei Fernsehkonzepten und einem weiteren Roman. 2015 brachte er sein neues Soloprogramm »In meiner eigenen Wohnung« (Regie: Arnd Schimkat) auf die Bühne. Die Premiere fand im Münchener Lustspielhaus statt.