Zirndorf : Weihnachtsausflug |

CSU Stammtisch und Freunde



Am Freitag 22.November geht unser Ausflug nach Anwanden (Zirndorf) zum dortigen romantischen Weihnachtsmarkt im idyllischen und traditionsreichen Gut Wolfgangshof







Wir starten pünktlich mit dem Busunternehmen Betzmeir um 8.00 Uhr am Park and Ride Platz in Friedberg West. Um 11.00 Uhr werden wir Zirndorf zu einer 1 ½ Stündigen Führung im Städtischen Museum "Freund und Leid der Spielzeugwelt - Zirndorfer Blechspielindustrie“ erwartet. Dann wollen wir ca. 13.00 Uhr Mittagessen im Landgasthof Linder Grube um dann schlussendlich



um ca 15.00 Uhr zu unserem eigentlichen Ziel, dem romantischen Weihnachtsmarkt im idyllischen und traditionsreichen Gut Wolfgangshof zu fahren



Die Rückfahrt ist um 18.30 Uhr. So sind wir um 21.00 Uhr wieder in Friedberg











Ich freue mich auf viele Anmeldungen hier in meinem Postfach

Der Fahrpreis incl. Führungen und Eintritt, wird sich wohl bei 35,-€ finden.