Keltenfest 2019 am Hohen Dörnberg

Keltenfest 2019 am Hohen DörnbergNach einem Jahr Pause ist es 2019 wieder soweit, am 10. und 11.08.2019 kommen die Kelten wieder in den Habichtswald. Die perfekte Gelegenheit, sich selbst einen Eindruck von der alten Zeit zu machen – wie lebten die Kelten, was aßen sie, wie kleideten sie sich, wie wurde getanzt, gejagt, gelacht uvm. - eindrucksvoll und authentisch durch sogenannte Reenactment-Gruppen dargestellt (reenact=nachspielen).Zusätzlich gibt es auf der anderen Seite ausgewählte Händler, die authentische und auch „neuzeitliche“ Produkte anbieten. Mitmachaktionen laden Groß und Klein ein, in die keltische Welt einzutauchen. Für Essen & Trinken ist natürlich auch gesorgt. Der Eintritt ist frei!Präsentiert wird das ganze durch den Landkreis Kassel und den Zweckverband Naturpark Habichtswald, organisiert von der kreatyv GmbH.Immer auf dem Laufenden bleiben Sie unter: https://www.facebook.com/events/250216385663824. Hier veröffentlichen wir nach und nach die einzelnen Details. Schauen Sie regelmäßig vorbei!