Osterfeuer: David Garrett, Bonnie Tyler, Christina Stürmer und viele weitere Stars gehörten zum Line-Up

Die Stadt auf der Höhe erlebte am Samstag ein Staraufgebot und einen ungeheuren Besucheransturm. Schon am Nachmittag verfolgten die Besucher die Proben und den Soundcheck. Gegen Abend wurden mehr als 4500 Menschen auf dem Gelände am Rathaus gezählt. Von weit her reisen Ausflügler an, um dabei zu sein. An den Autokennzeichen, beispielsweise für Görlitz, Hannover, Frankfurt, Kiel und Freiburg, konnte man sehen, dass sie aus allen Gegenden Deutschlands gekommen waren. Ja sogar Österreich und Schweiz war vertreten.Pünktlich zum Showbeginn verfolgten tausende Zuschauer an den zwei Bühnen die Auftritte der Stars. Die Auftritte der Stars waren bunt gemischt und wechselten von Bühne zu Bühne. Gegen Abend loderte das Feuer nahe der Talsperre, die Musik ging bis in die Nacht hinein. Zu den Stars, gehörten an den Abend Bonnie Tyler, Christina Stürmer, Lea, Alexa Feser, Kathy Kelly, Veronika Fischer, Michael Schulte, Joris, Michael Leonardi, Benne, Ben Zucker , Karat und Dorrey Lyles (Weather Girls), Álvaro Soler und David Garrett.Das Veranstalterteam vom MDR spricht sogar von etwa 20.000 Gästen. Die Doppelgemeinde, die sich unter 700 Gemeinden aus dem mitteldeutschen Raum durchgesetzt hatte, war ein perfekter Gastgeber. Die finale Abstimmung schlug alle Statistiken. Auf den Kandidaten Zeulenroda-Triebes mit seinen 17.000 Einwohnern entfielen 2,7 Millionen Stimmen. Voriges Jahr hatten 1,2 Millionen Zuschauer das Event in den Medien live miterlebt, die Zahl dürfte Zeulenroda-Triebes übertroffen haben. Über den Ostersonnabend 2019 wird man in der Stadt Zeulenroda-Triebes noch lange sprechen.Impressionen vom MDR-Jump-Osterfeuer in Zeulenroda-Triebes.