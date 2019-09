Nachlese: die schönen Momente des Sommers 2019

Der Sommer 2019 war nach 2003 und 2018 der drittrockenste und -sonnigste der vergangen 30 Jahre und sogar der drittwärmste seit Messbeginn vor knapp 140 Jahren. Die Hitzewelle Ende Juli mit Werten von oftmals über +40 Grad sprengte dabei alle bisherigen Rekorde. Auch in Sachen Regen sah es ähnlich wie 2018 sehr trocken aus. Während der Süden immer wieder in den "Genuß" von kräftigen Gewittern kam, zeigte sich die Nordhälfte oft Regenarm. Auch am Niederrhein war und ist das kostbare Naß nach wie vor Mangelware. Dennoch versucht(e) die Natur, das Beste aus jedem Tropfen Wasser herauszuholen, wie nachfolgende Bildergalerie zeigt. Fotos: 21. Juni bis 23. September 2019, Marienbaum und Umland.