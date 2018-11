Ein "kleiner" Baumpilz - der Zunderschwamm (Fomes fomentarius)

Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius), der Name entstand aus der früheren Verwendung als Zunder, ist eine Pilzart aus der Familie der Stielporlingsverwandten (Polyporaceae). Er befällt geschwächte Laubbäume, vor allem Buchen (Fagus) und Birken (Betula), und bildet an den Stämmen dicke, invers konsolenförmige Fruchtkörper. Die mehrjährigen Gebilde können im Durchmesser bis zu 40 cm erreichen. Aus ihm können auch Pilzleder-Textilien hergestellt werden, zudem gilt er als Vitalpilz und wird ebenfalls in der TCM verwendet.Die Fotos wurden am 27.10.2018 im Hochwald von Marienbaum, Waldarbeiter hatten den Fruchtkörper vom Baum entfernt und an den Wegesrand gelegt.