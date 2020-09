Das kulturelle Leben öffnet wieder seine reiche Schatzkammer.

33 Surrealisten aus ganz Europa zeigen ihre Werke im Deutschen Hopfenmuseum in Wolnzach.

Es ist die große Wanderausstellung MAGICAL DREAMS V, die im Herbst 2019 in Szczyrk in Polen ihren Anfang nahm. Bis ca. März 2020 wurde diese in weiteren polnischen Städten gezeigt und dann kam „Corona“. Alle Planungen und weitere Stationen mußten gestoppt werden.Organisiert wird Magical Dreams V von der Galerie Bator in Polen und dem Medienhaus Kastner das sich zum engagierten Förderer für Kunst und Kultur weit über die bayerischen Grenzen einen Namen gemacht hat. Schirmherr der Ausstellung ist das Generalkonsulat Polen in München.Der Künstler Angerer der Ältere, seit vielen Jahren der Galerie Bator auch freundschaftlich verbunden, freut sich auf seine Künstlerkollegen/Innen, mit denen ihn das gekonnte Handwerk der Malerei und Bildhauerei verbindet. Angerer der Ältere zeigt sein Gemälde „Mysteriöse Vase“.Die Ausstellung dauert vom 26. September bis 30. Oktober. Die Öffnungs- und Besichtigungszeiten können variieren, bitte für einen Besuch vorher informieren.Deutsches HopfenmuseumElsenheimerstraße 285283 WolnzachTelefon 08442/7574Telefax 08442/7115ÖffnungszeitenDienstag bis Sonntag10–17 UhrTeilnehmende Künstler:Bruno Altmayer Angerer der Ältere Carrie A. Baade Kathrina S. Baumgartner Karol BąkKatarzyna Bułka-Matłacz Patrizia Comand Victoria Francisco Arkadiusz DzielawskiGianni Gianasso Peter Gric Jarosław Jaśnikowski Lukáš Kándl Marcin KołpanowiczTomasz Kopera Jacek Lipowczan Micha Lobi Jacek Opała José Parra Graszka PaulskaKazimierz Pilarz Leo Plaw Łukasz Prządka Otto Rapp Jean-Noel Riou Tim RoosenMarek Rużyk Tomasz Sętowski Grzegorz Stec Józef Stolorz Adam WidełkaKrzysztof Wiśniewski Siegfried Zademack