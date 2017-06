Die Viamalaschlucht im Kanton Graubünden ist ein beeindruckendes Naturdenkmal. Ihre steilen Felswände reichen in eine Höhe von bis zu 300 Meter. Die Felswänder sind an manchen Stellen nur wenige Meter auseinander. Viamala heißt übersetzt so viel wie "Schlechter Weg". Schon zu römischen Zeiten soll die Schlucht bekannt gewesen sein.321 Stufen führen in die Schlucht und wieder hoch.