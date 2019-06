Superkart Team startet mit Zwei Teams in Harsewinkel

Über 40 Teams werden bei der hochwertigen Kartveranstaltung mit Feuerwerk erwartet, bei dem man sich über Vorrennen, für die Teilnahme am Finale qualifizieren muß.Dieses Ziel, allerdings auf der für das Team relativ unbekannten Rennstrecke, haben die Fahrerkombinationen Sebastian Finke (35) und Olaf Dau (58), sowie die Fahrer Heinz Hetschold (75) und Stefan Werner Choinowski (28).Auf sehr starke und erfahrene Teams werden die beiden eingesetzten Superkart-Teams treffen und so sind die Ziele auch realistisch:"Wenn wir es unter die Top-10 schaffen, mit einem Team, bin ich schon zufrieden". So Teamchef Olaf Dau.