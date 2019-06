Superkart Team kommt in Harsewinkel nicht in das Finale

Beide Superkart Teams mit den Fahrerkombinationen Sebastian Finke (35) und Olaf Dau (58), sowie Heinz Hetschold (75) und Gastfahrer Christian Funke (40), schaffen es in dem Vorrennen nicht unter die Top-5, um sich für die Teilnahme am Finale zu qualifizieren.Ein noch nie dagewesenes Ergebnis für das Superkart Team.Teamchef Olaf Dau zum Rennen:"Es war ein Kampf mit stumpfen Waffen, die Karts waren einfach zu unterschiedlich. Nach Kartwechsel waren die Zeiten pro Runde bis zu 2 Sekunden langsamer, so wird alles zum Glücksspiel. Wir haken jetzt schnell alles ab, denn nach dem Rennen ist vor dem Rennen und am nächsten Wochenende geht es schon zur Daytona Kartbahn nach Essen zum Manager Race".