M.D. Edelmetalle/Superkart Team erreicht sechsten Platz beim WP Kartcup

Rund 80 Teams kämpften bei widrigen Wetterbedingungen um den Einzug in das begehrte Finale.Das "M.D. Edelmetalle/Superkart Team" musste sich im Vorlauf zunächst für das Finale qualifizieren.Dies erfolgte souverän: Cindy Wiederhöft erfuhr ich sogar mit ihrer schnellsten Zeit die Pole Position und das Team konnte mit dem dritten Platz im Rennen, die Qualifikation für das Finale erreichen.Vom 13. Startplatz ging es im Finale in das Rennen.Runde um Runde konnte sich das "M.D. Edelmetalle/Superkart Team" Positionen erkämpfen, um schließlich auf Platz Sechs das Finale zu beenden.An den Start für das "M.D. Edelmetalle/Superkart Team", gingen die Fahrer Cindy Wiedenhöft (28), Stefan Werner Choinowski (28), Olaf Dau (58) und der älteste Teilnehmer der Veranstaltung, Heinz Hetschold (75).Teamchef Olaf Dau zum WP Kartcup 2019:"Die schon gewohnten wechselhaften Wetterbedingungen machte die gesamte Mammut-Rennveranstaltung schon spannend. Wir sind mit dem Endergebnis noch zufrieden, da wir nicht nur in einer unüblichen kleinen Besetzung an dem Start gegangen sind, sondern im Finale mit sehr großen technischen Problemen zu kämpfen hatten. Das Kart hatte im unteren Drehzahlbereich erhebliche Aussetzer, was uns viele Positionen gekostet hat. Ohne diesem Problem, wären wir sehr viel weiter vorne ins Ziel gekommen".