Wismar : Stadtrand |

Eine zehn Zentimeter dicke Schneeschicht legt sich über Nacht auf die Landschaft an der Wismarbucht.

Es ist so viel Schnee wie seit Langem nicht mehr.Während die letzten Schneewolken gerade abziehen, ist es Zeit, sich in der Landschaft am Stadtrand von Wismar umzusehen.Im Stadtteil Hoben mit seinen reetgedeckten Häusern präsentiert sich der Morgen nach dem Schneefall wie aus einem Wintermärchen-Bilderbuch.Januar 2021, Helmut Kuzina106w Wintereinbruch an der Wismarbucht