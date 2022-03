Wismar : Umland |

Es sind noch ein paar Tage hin bis zum kalendarischen Frühlingsanfang. Jeden Tag steigt die Sonne leicht höher und scheint etwas länger.

In Nordwestmecklenburg steht die Mittagssonne bereits 32° über dem Horizont, bei wolkenfreiem Himmel zeigt sie sich bis zu elf Stunden am Tag.Deshalb ist es nicht überraschend, dass überall in den Gärten und Parks die Vorfrühlingsboten blühen. Ihr Blühbeginn verschiebt sich nach vorn.März 2022, Helmut Kuzina