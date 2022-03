Sonniger Märztag an der Wismarbucht

Wismar : Stadtrand |

Das Hoch über Skandinavien sorgt in Nordwestmecklenburg für einen herrlichen Tag mit viel Sonnenschein.

Durch den Nordostwind steigen die Temperaturen allerdings kaum über +9°. Die Wassertemperatur der Wismarbucht liegt bei +4°.Aus der Anhöhe am westlichen Stadtrand ist zu beobachten, wie das Wasser der Wismarbucht in dunklen Smaragd-Farbtönen schimmert, und das passt an diesem sonnigen Märztag zum leicht getönten Himmel.Die Bildserie zeigt ein paar Landschaftsaufnahmen der Wismarbucht mit den vorgelagerten Inseln Walfisch und Poel.März 2022, Helmut Kuzina