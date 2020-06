In Wismar: Stadt statt Strand

Wismar : Altstadt |

Das trübe und regnerische Wetter zum Ferienstart in Mecklenburg-Vorpommern nutzen viele Urlauber zu einem ausgiebigen Stadtbummel.

In der Fußgängerzone der Altstadt sind besonders viele unterwegs, wobei sich fast alle an die Abstandsregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie halten.An den Kennzeichen der am Stadtrand geparkten Autos ist abzulesen, dass die Gäste überwiegend aus Sachsen, Berlin, Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen kommen.Sobald die Sonne wieder scheint, zieht es die Urlauber wieder in ihre Strandkörbe an der Ostseeküste zurück.Juni 2020, Helmut Kuzina