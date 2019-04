Wismar : Wismarbucht |

In den Osterferien ist das Wetter so richtig nach dem Geschmack der Einheimischen und vieler Touristen: Viel Sonne, eine leichte Brise, viel Platz am Sandstrand bei Wendorf, um schon mal ein Sonnenbad zu nehmen oder direkt am Wassersaum spazieren zu gehen.

Nur ganz Mutige stürzten sich in das tiefblaue Wasser der flachen Ostseebucht. Denn das Wasser ist noch ganz schön kalt – die Wassertemperatur liegt bei gerade mal +8°!April 2019, Helmut Kuzina