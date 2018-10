Herrliche Oktobertage in der Hansestadt Wismar

Wismar : Hansestadt Wismar |

Wettermäßig zeigt sich der Oktober in der Hansestadt wie aus dem Bilderbuch – mit angenehmen Temperaturen und an manchen Tagen immer noch mit bis zu zehn Stunden Sonnenschein.

Viele Touristen ziehen durch die Stadt und freuen sich über die farbigen Akzente, mit denen der goldene Herbst die Stadtlandschaft überall überzieht.Wenn auch die Abende schon kühler werden, so ist es immer noch angebracht, den Oktobertag am Hafen ausklingen zu lassen.Während die Abenddämmerung über der Hansestadt beginnt, taucht die Sonne die Stadtsilhouette in stimmungsvolle Farbtöne.Oktober 2018, Helmut Kuzina