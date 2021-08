An der Festlandsküste Nordwestmecklenburgs

Wismar : Umland |

Zwischen Wismar und Lübeck erstreckt sich die Festlandsküste Nordwestmecklenburgs mit Steilküsten, Küstenwäldern, bewachsenen Dünen und langgezogen Stränden.

„Wiek‟ ist die norddeutsche Bezeichnung für die kleineren Buchten der Ostsee (Wohlenberger Wiek, Eggers Wiek), die besonders von Familien mit kleineren Kindern geschätzt werden, weil es hier breite Flachwasserzonen gibt, in denen das Wasser immer ein paar Grad wärmer ist als sonst in der Ostsee.Neben den touristischen Anziehungspunkten an der südwestlichen Küste der Wismarbucht gibt es etwas weiter nahezu menschenleere Strände, abgelegene Badestellen, verschwiegene Ecken, „nur‟ Naturstrände.August 2021, Helmut Kuzina