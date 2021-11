Poeler Kogge derzeit nicht in ihrem Heimathafen Wismar

Wismar : Alter Hafen |

Die Poeler Kogge „Wissemara‟ befindet sich derzeit nicht an ihrem Liegeplatz vor dem Baumhaus am Alten Hafen, weil ihr Unterschiff alle zwei Jahre aufwändig von Seepocken, Algen und allerlei Ablagerungen gereinigt werden muss.



Die notwendigen Arbeiten geschehen auf dem Dock einer Werft in Rostock-Warnemünde. Dort werden auch die Zwischenräume an den Planken des Holzschiffes überprüft, entsprechend abgedichtet, und dann erfolgen mehrere Anstriche des Schiffskörpers.Die Traditionsschiffe werden in bestimmten Zeitabschnitten nach gesetzlichen Vorschriften auf ihre Sicherheit überprüft.Um die Erhaltung der Poeler Kogge kümmert sich ein Verein. Der Nachbau einer hanseatischen Kogge des 14. Jahrhunderts ist 31,50 m lang und 8,50 m breit.November 2021, Helmut Kuzina