Wismar : Stadtrand |

Grüne Weihnachten, graue Wolken, feuerroter Himmel - wechselhaftes Wetter kennzeichnet die Zeit seit den Weihnachtsfeiertagen.

In Nordwestmecklenburg reichen die unterschiedlichsten Wetterabschnitte von dunklen Wolkenfeldern bis zum feuerroten Himmel am Abend.Der auffrischende Nordwestwind sorgt für den prächtigen Sonnenuntergang am westlichen Stadtrand und kündigt einen Wetterwechsel an.Dezember 2020, Helmut Kuzina