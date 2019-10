Herbstliches Flair im Bürgerpark von Wismar

Wismar : Zum Festplatz |

Bunte Farbtöne, vor allem Rot, Orange, Gelb und Braun, überwiegen im Bürgerpark am Stadtrand von Wismar.

Besonders das Laub der Japanischen Blütenkirschen verbreitet ein herbstliches Flair auf dem Gelände, das einst im Köppernitztal angelegt, viele Jahre militärisch genutzt und 2002 zur Landesgartenschau umgestaltet wurde.Rund 2,5 km lang ist der Rundweg, der die Besucher durch den Bürgerpark zu interessanten Stationen führt, so zum ehemaligen Paradiesgarten, zu den Wasserbecken und schließlich zum Aussichtsturm. Von dessen oberster Plattform in 28 m Höhe gibt es einen besonders schönen Blick auf das herbstliche Gelände.Von der Stadtterrasse gleich am Eingang des Bürgerparks bietet sich eine herrliche Perspektive auf die etwas wellige Landschaft südwestlich der Hansestadt im leicht erreichbaren Köppernitztal, das sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt hat.Oktober 2019, Helmut Kuzina