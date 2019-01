An der Wismarbucht: Knorrige Kopfweiden und traditionelle Reetdachhäuser

Wismar : Stadtteil Hoben |

Wintertag an der Wismarbucht: Die tief stehende Januarsonne lässt im Stadtteil Hoben, der direkt an der Ostseebucht liegt, den besonderen Kontrast zwischen den traditionellen Reetdachhäusern und den knorrigen Kopfweiden herausstechen.

Die alten Bäume, die einst wegen der vielfältigen Verwertungsmöglichkeiten angepflanzt wurden, bilden einen Blickfang in dem ehemaligen Fischer- und Kleinbauerndorf mit den vielen Reetdachhäusern, die vor etwa zweihundert Jahren gebaut wurden.Die Denkmalpflege hat das einmalige Dorfensemble unter besonderen Schutz gestellt. Die gesamte Dorfanlage präsentiert sich den Besuchern heute so, wie sie Anfang des 19. Jahrhunderts entstand.Die historischen Hallenhäuser gehören nicht zu einem Museumsbereich, sondern zu einer Wohnsiedlung direkt an der Wismarbucht.Januar 2019, Helmut Kuzina