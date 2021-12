Wismar am Abend: Hafenflair und Lichterglanz

Wismar : Alter Hafen |

Am Abend ist kaum noch jemand auf den Promenaden am Alten Hafen anzutreffen. Wer dennoch hier zur Zeit der blauen Stunde unterwegs ist, dem bieten sich einzigartige Bilder einer unvergleichlichen Hafenlandschaft.

An vielen Stellen finden sich herrliche Panorama-Ausblicke auf die historischen Speicher, auf die Neubauten, auf viele Schiffe – wobei zugleich die Möglichkeit besteht, sich an der Kaikante mal kräftig durchpusten zu lassen.Bevor die Nacht mit ihrem schwarzen Himmel beginnt, kommt die künstliche Beleuchtung voll zur Geltung.Auf jeden Fall lässt sich hier am Alten Hafen erahnen, welchen Glanz die Stadt während der Hansezeit hatte, als sie noch eine der mächtigsten Hansestädte in Nordeuropa war.Dezember 2021, Helmut Kuzina