Tagestourismus wieder in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt

Wismar : Stadtzentrum |

Ab Freitag, 4. September 2020, dürfen Tagestouristen aus anderen Regionen wieder ohne Übernachtungen nach Mecklenburg-Vorpommern (MV) kommen.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist ein weiterer Schritt in Richtung Öffnung erfolgt.Hamburger, Schleswig-Holsteiner, Niedersachsen oder Polen können jetzt wieder nach MV Kommen, ohne dass sie eine gebuchte Übernachtung benötigen.MV hat derzeit die bundesweit niedrigsten Infektionszahlen. Daher sei nach der Öffnung des Einzelhandels, des Tourismus sowie der Kitas und Schulen mittlerweile die Zeit gekommen, das Land auch für Tagestouristen zu öffnen, unterstrich die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.Wer sich in Wismar umsieht, stellt fest, dass in der Stadt zwar viele Touristen unterwegs sind, aber zu überfüllten Straßen und Plätzen hat es nirgendwo geführt.September 2020, Helmut Kuzina