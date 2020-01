Streifzug über den Campus Wismar

Auf dem Gelände zwischen der Bürgermeister-Haupt-Straße, der Philipp-Müller-Straße und dem Weidendamm befindet sich die Hochschule Wismar. Fast alle Einrichtungen der drei Fakultäten „Ingenieurwissenschaften“, „Wirtschaftswissenschaften“ und „Gestaltung“ gibt es in dem überschaubaren Bereich.

Ein Streifzug über den Campus vermittelt einen Eindruck von der modernen, leistungsstarken und international ausgerichtete Hochschule, die in ehemaligen Kasernengebäuden sowie in Neubauten moderner Architektur angesiedelt ist.Fakten aus dem Jahr 2019: 133 Professoren und Professorinnen, 110 wissenschaftliche Lehrkräfte, 8.406 Studierende, 863 ausländische Studierende, insgesamt 50 Studiengänge, mehr als 140 Partnerhochschulen in 50 Ländern.Die Staatliche Hochschule ist im Wesentlichen eine typische „Campushochschule“, da sich die Fachbereiche auf dem nahezu geschlossenen Gelände befinden.Januar 2020, Helmut Kuzina