Neues Kreuzfahrtterminal am Seehafen von Wismar

Wismar : Stockholmer Straße |

Wismar hat in das Kreuzfahrtgeschäft investiert und eine Abfertigungshalle an der Stockholmer Straße am Seehafen fertiggestellt. Denn nach der Corona-Pandemie wird der Tourismus mit Kreuzfahrtschiffen fortgesetzt werden.

An der Stockholmpier wurden der Liegeplatz 17 ausgebaggert, neue Fender und Leitungen angelegt sowie ein Sicherheitszaun errichtet.Für das neue Abfertigungsgebäude mussten 40 Pfähle ins Erdreich gedrückt werden. Die so genannten Vollverdrängungspfähle sind jeweils 18 m lang.Das zweigeschossige Gebäude hat eine Grundfläche von 15,70 m mal 13,70 m und ist 7,80 m hoch.In dem Abfertigungsgebäude sollen die Überprüfungen der Kreuzfahrtgäste durch den Zoll sowie die Kontrollen bei der Ein- und Ausreise durch die Bundespolizei erfolgen.Juni 2021, Helmut Kuzina