Moderne, farbige Stadthäuser mit angedeuteten hanseatischen Giebeln

Wismar : Lübsche Straße |

Viele Boots- und Strandhäuser in knallbunten Farben gibt es bereits. Am Festplatz nahe am Bürgerpark ist eine Reihe farbenfroher, moderner Stadthäuser entstanden, die durch ihre angedeuteten Giebel an historische hanseatische Architektur anknüpft.

An der Lübschen Straße entsteht gegenüber dem Phantechnikum in rund zwei Kilometern Entferrnung bis zum Hafen und zur Altstadt ein neues Wohngebiet. Auf dem Areal von rund 107.000 m² werden Wohnhäuser sowie Cafés, Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen errichtet.Die Nachfrage nach Wohnraum und -eigentum in der Hansestadt ist wegen der wachsenden Einwohnerzahl groß. Zurückzuführen ist das auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf den Hafen, die Hochschule und die Industriestandorte.November 2020, Helmut Kuzina