Kreuzfahrtschiff „Europa“ als erstes nach der Corona-Zwangspause in Wismar

Nach der Corona-Zwangspause war das Kreuzfahrtschiff „Europa“ das erste, das für einen Tag im Hafen von Wismar festmachte. Weitere Schiffe könnten im nächsten Monat folgen, wobei der Anlauf der „Hanseatic natur“ am 3. Oktober als ziemlich sicher gilt.

Bei Sonnenaufgang legte die „Europa“ am Liegeplatz 17 des Seehafens an. Das vergleichsweise kleine Kreuzfahrtschiff hatte bei einer Kapazität von 400 Plätzen wegen der Corona-Vorgaben jedoch nur rund 100 Passagiere an Bord.Nach Angaben des Veranstalters Hapag-Lloyd (Hamburg) ist das Schiff auf einer Ostsee-Rundreise. Während dieser Spätsommerreise werden nach Wismar als nächstes Danzig und Stockholm angelaufen.September 2020, Helmut Kuzina