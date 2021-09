Kreuzfahrtschiff „Amera‟ auf Kurs durch die Wismarbucht

Wismar : Wismarbucht |

Schon aus der Ferne ist zu beobachten, wie das Kreuzfahrtschiff „Amera‟ in der Wismarbucht Kurs auf die Hansestadt nimmt, in der es allerdings nur für ein paar Stunden anlegt.

Die Kreuzfahrer kommen aus Rostock-Warnemünde und fahren am Abend weiter in das dänische Ærøskøbing (deutsch auch: Ärösköping). Das Schiff, im Dienst seit1988, ist 204 m lang, 29 m breit und hat Platz für maximal 835 Passagiere.Die „Amera‟ ist das dritte Kreuzfahrtschiff, das im Jahr 2021 nach der „Hanseatic Inspiration‟ und der „World Voyager‟ in den Hafen von Wismar kommt.September 2021, Helmut Kuzina