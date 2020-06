In Wismar: Karstadt-Stammhaus bleibt

In Wismar war die Angst groß, ob die Konzernleitung auch das Karstadt-Stammhaus schließen würde. Doch dann erfuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Kunden, dass die Filiale in der Hansestadt bleiben werde.

Der Fortbestand von Karstadt ist besonders wichtig für den Einzelhandel in der Innenstadt.In der Hansestadt reicht die Geschichte der heutigen Karstadt-Filiale bis in das Jahr 1881 zurück. Rudolph Karstadt (1856 - 1944) eröffnete ein „Tuch-, Manufaktur- und Confectionsgeschäft“, das sich noch in der Krämerstraße 4 befand.Nach den Plänen des Architekten Johann Busch entstand dann 1907 das viergeschossige Warenhaus in Stahlskelettbauweise am heutigen Standort am Rudolph-Karstadt-Platz 1, an der Ecke Krämerstraße/Lübsche Straße.Juni 2020, Helmut Kuzina