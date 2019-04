In Wismar – erster Kreuzfahrtanlauf der Saison

Wismar : Hafen |

In der Hansestadt hat die Kreuzfahrtsaison begonnen. Als erstes Schiff des Jahres lief die „Astoria“ den Hafen von Wismar an.

Die „Astoria“ kam gegen 7 Uhr aus Poole, einer Küstenstadt am Ärmelkanal im Süden Englands, und machte im Hafen am Liegeplatz an der Stockholmer Straße fest. Um 18 Uhr fuhr die „Astoria“ nach Malmö (Schweden) weiter.Die „Astoria“ gilt als das älteste Transatlantikschiff und wurde 1946 in Schweden gebaut. Bislang hatte es zwölf Namen und bekannt war es seinerzeit als DDR-Urlauberschiff „Völkerfreundschaft“.Insgesamt sollen acht Kreuzfahrtschiffe 2019 den Hafen von Wismar anlaufen. Als nächstes kommt die „Astor“ am 5. Mai, die gegen 8.30 Uhr am Kai anlegen wird.Die Bilder dokumentieren das Auslaufen der „Astoria“ und ihre Fahrt durch die Wismarbucht.April 2019, Helmut Kuzina