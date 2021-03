In der Innenstadt von Wismar: Teil-Lockdown trifft den Einzelhandel

Wismar : Stadtzentrum |

Noch ist die Innenstadt nahezu leer, das zeigen ein paar Momentaufnahmen der zentralen Fußgängerzone und des Marktplatzes.

Der Handel hat sich weitgehend ins Internet und in die Supermärkte verlegt.Durch die neuen Bestimmungen im aktuellen Lockdown soll sich einiges ändern.Gartenmärkte, Friseurläden, Fahrschulen, Kitas, Schulen bis Klasse 6 und Abschlussklassen sind schon geöffnet.Der nächste Öffnungsschritt soll nun am 8. März 2021 erfolgen: Buchhandlungen sollen wieder öffnen, auch Studios und Salons mit ihren Angeboten körpernaher Dienstleistungen.Da in Nordwestmecklenburg die Inzidenzzahlen zwischen 50 und 100 liegen, könnte es im Handel weitere Öffnungen geben.Die Tourismusbranche bleibt vorerst geschlossen, ebenso die Gastronomie. Alle hoffen auf baldige neue Corona-Regeln.März 2021, Helmut Kuzina