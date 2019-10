Im Westhafen von Wismar verrottet die „MS Eltra“

Wismar : Westhafen |

Seit dem Jahr 2013 liegt der marode Fischkutter „MS Eltra“ im Westhafen und rottet vor sich hin. Die Stadt hat das heruntergekommene Schiff durch einen Bauzaun und eine Ölsperre gesichert.

Das 33,50 m lange und 7,75 m breite Schiff ist vermutlich von der Eigentümerin, nach Informationen durch den NDR soll es sich um eine Ukrainerin handeln, einfach zurückgelassen worden.Die „MS Eltra“ ist 1959 in Toulon (Frankreich) als Fischfangtrawler gebaut, 1980 zum Expeditionsschiff umgebaut und in den 2000er Jahren zu Ausfahrten mit Gästen zum Angeln in der Wismarbucht eingesetzt worden.Mittlerweile sind Führerstand, Masten und andere Aufbauten verschwunden. Was mit dem rostigen Trawler geschehen soll, ist derzeit noch unklar.Oktober 2019, Helmut Kuzina