Hansestadt Wismar: Drastische Veränderung der Stadtsilhouette

Wismar : Werftgelände |

Eine erhebliche Veränderung des Stadtpanoramas erfolgt in nächster Zeit: Vor der Werfthalle entsteht ein Kran-Gigant, der bei seiner Fertigstellung 125 m hoch sein soll.

Bis auf 66 m Höhe ist der neue Werftkran schon angewachsen. Er wird das höchste Bauwerk in der Stadt sein und den markanten Marienkirchturm trotz dessen Höhe von 82,50 m weit überragen.Selbst aus der Ferne ist aus der Wismarbucht bereits zu erkennen, wie die 25 m hohen und 10 t schweren Stützen auf einem 14 m hohen Portal das Werftgelände derzeitig verändert haben.Der Montagekran wird künftig auf Schienen an der Kaikante entlang bewegt werden. Gebraucht wird er für den Bau von Kreuzfahrtschiffen der so genannten „Global Class“.August 2019, Helmut Kuzina