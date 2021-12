Winterzauber am Heiligen Abend in Wismar

Wismar : Stadtteil Hoben |

Nach grauen Dezembertagen die große Wetterüberraschung zu Heiligabend: Bereits am frühen Morgen breitet sich über der Landschaft eine dünne Schneedecke aus.

In der klaren, frischen Luft der Küstenlandschaft bietet es sich an, einen langen Spaziergang durch die verschneite Umgebung zu unternehmen.Ideales Ziel des Rundwegs ist der Ortsteil Hoben; das ehemalige Fischerdorf ist Stadtteil der Hansestadt.Noch vor wenigen Tagen waren milde atlantische Luftmassen angekündigt worden. Es hieß, mit weißen Weihnachten sei nicht zu rechnen.Doch am 24. Dezember liegt eine deutlich erkennbare, wenn auch dünne Schneeschicht. Der Himmel ist grau, die Sonne ist nicht zu sehen.Dezember 2021, Helmut Kuzina