Schwanenfamilie aus der Nähe beobachtet

In den Ostseebuchten sind oft in großer Entfernung viele weiße Flecken auszumachen, es sind meist viele Hundert Höckerschwäne, die sich in den Küstenbereichen von Mecklenburg-Vorpommern aufhalten.

Schwäne zählen zu den größten einheimischen Vogelarten, ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Pflanzen.Sie gehören auch zu denen, die ein hohes Alter bis zu zwanzig Jahren erreichen können.Gelegentlich besteht die Möglichkeit, eine Höckerschwanenfamilie auch mal aus der Nähe zu beobachten.Juli 2020, Helmut Kuzina