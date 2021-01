Nur eine einzige Türkentaube in der „Stunde der Wintervögel 2021“

Wismar : Stadtrand |

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat dazu aufgerufen, in der Zeit vom 8. bis 10. Januar 2021 bei der Aktion „Stunde der Wintervögel“ mitzumachen und eine Stunde lang im Park, auf dem Balkon oder im Garten nach Tieren Ausschau zu halten und die Beobachtungen zu notieren.

Gezählt werden sollen die Vögel, die nur innerhalb einer Stunde zu sehen sind.Am Stadtrand von Wismar gehört die Amsel zu denjenigen, die am häufigsten aufgetaucht sind. Eine Amsel ist eigentlich jeden Tag im Garten zu sehen.Zu mehreren lassen sich allerdings Spatzen in den Büschen beobachten, nur eine einzige Türkentaube gerät in das einstündige Blickfeld.Januar 2021, Helmut Kuzina