Katja, was fliegt da bei uns herum? - „Es ist ein Bluthänfling!“

Wismar : Stadtrand |

Ganz selten ist der Bluthänfling, der in Deutschland auf der Roten Liste steht, auch in Gärten anzutreffen, denn er lebt bevorzugt in Heckenlandschaften und an Waldrändern.

Ein Pärchen, er prächtig geschmückt mit rotem Brustfleck, sie in schlichtgrauem Federkleid, hält sich seit Tagen im Hausgarten am Stadtrand auf.Blaumeise oder Rotkehlchen? Buchfink oder Dompfaff? Was für einen Ornithologen kein Problem darstellt, lässt den Laien ins Grübeln kommen, weil er wissen möchte, welcher Vogel dort auf dem Strauch sitzt.Katja W. aus Langenhagen war netterweise bereit, den Bluthänfling zu identifizieren.Juli 2019, Helmut Kuzina