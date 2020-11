In Nordwestmecklenburg: Solitärgehölz im Gegenlicht der Novembersonne

Wismar : Umland |

Herbstfarben betonen die Beschaulichkeit der weiten und ebenen Landschaft Nordwestmecklenburgs.

Zwischen den Äckern in der Feldmark bei Zarnewenz schlängelt sich der Feldweg vorbei an der knorrigen Eiche in Richtung zum weiten Horizont, der durch eine Baumhecke verdeckt wird.Die tief stehende Novembersonne zeigt das historische Solitärgehölz im Gegenlicht nur noch als Silhouette.Die kahlen Äste des markanten und mächtigen Baumes wirken in der flachen Landschaft Nordwestmecklenburgs besonders eindrucksvoll.Die Novembersonne steht mittags immerhin noch rund 15° über dem Horizont.November 2020, Helmut Kuzina