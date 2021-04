Wismar : Stadtrand |

Die Kirschbäume auf der Streuobstwiese beginnen gerade zu blühen, während die Kirsche an der windgeschützten Seite im Hausgarten bereits in voller Blütenpracht steht.

So ist es in dieser Jahreszeit auch mit den Bäumen, Büschen und Stauden überall im Stadtteil.Die Jahreszeit präsentiert sich im Norden sonnig, aber immer noch sehr kühl.Während die Vegetation in den vergangenen Jahren Ende April geradezu extrem explodierte, hängt sie 2021 ungefähr drei Wochen zurück.April 2021, Helmut Kuzina