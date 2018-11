Für Vogelaugen besonders reizvoll: Beeren in werbewirksamen Farben

Wismar : Stadtrand |

Ausgesprochen beliebt sind in Nordwestmecklenburg die bunten Beeren in der Vogelwelt. Die Gehölze der Windschutzhecken preisen ihre Früchte im November den Vögeln in knalligen Farben ziemlich werbewirksam an.

Die Rottöne werden von den Vögeln schnell entdeckt, aber auch die dunkelblau und grau gereiften Früchte werden sofort aufgespürt. Nicht direkt werden alle Beeren gefressen, größere Vorräte bleiben an den Sträuchern für die Wintermonate zurück und bilden einen wichtigen Nahrungsvorrat.Obwohl die Früchte von den Vögeln gefressen werden, sichern sich die Sträucher dadurch ihre Verbreitung, denn die Samen überdauern die Magen-Darm-Passage.Die Strauchlandschaft Nordwestmecklenburgs zeigt sich in herbstlicher Färbung, die knallbunten Früchte sorgen für eine Ausbreitung der diversen Gehölze.November 2018, Helmut Kuzina