Weihnachtsmarkt 2021 in Wismar

Wismar : Marktplatz |

Am Montag, 22. November, wurde auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt eröffnet. Er soll bis zum 22. Dezember veranstaltet werden, wobei die Landesverordnung gilt, in der detaillierte Regelungen allerdings noch offen sind.

Der Marktplatz wurde in ein großes „Weihnachtsdorf‟ mit festlich geschmückten Ständen im Schwedenstil verwandelt.Von den Händlern werden Weihnachtsartikel, Spielzeug, kunsthandwerkliche Arbeiten sowie kulinarische Spezialitäten angeboten.Für den dritten Adventssonntag, 12. Dezember, ist am Alten Hafen die traditionelle „Seemannsweihnacht‟ geplant, an die sich eine Lichterfahrt auf die Wismarbucht hinaus anschließen soll.November 2021, Helmut Kuzina